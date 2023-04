Inter, oltre a Investcorp un altro interessato: la rivelazione di Bloomberg

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2023

Inter, c’è un altro soggetto interessato oltre a Investcorp. Nelle ultime settimane, si è parlato tantissimo della possibilità per Steven Zhang, di cedere le quote della maggioranza o di tutto il pacchetto della società nerazzurra. Una cessione del club, infatti, non sembra improbabile e, anzi, le voci che paventano questo scenario sembrano aumentare.

Proprio pochi minuti fa, è venuta fuori un’altra importante indiscrezione da parte della rivista esperta di economia, Bloomberg. Infatti, secondo la rivista, ci sarebbe un altro soggetto interessato all’acquisizione dell’Inter. Si tratta dell’italiano, Andrea Radrizzani, che attualmente detiene il 56 per cento del Leeds. L’imprenditore, starebbe pensando di avanzare un’offerta da 1 miliardo di euro a Steven Zhang ed è per questo che qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Prima di ogni eventuale offerte e acquisizione, però, Radrizzani dovrebbe cedere la parte di quote del club inglese, all’attuale proprietario di minoranza, ovvero la 49ers Enterprises. Affinchè tutto ciò accada, è necessario che vi sia la permanenza in Premier League del Leeds – che in questo momento lotta per non retrocedere.

Le stesse fonti che hanno dato conferma di questa possibilità, hanno anche confermato l’interesse di Investcorp. Dai due diretti interessati, invece, c’è stato un ‘no comment’ sulle voci che circolano.