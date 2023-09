Inter, Olanda pazza di Dumfries! E che parole di un grande ex orange

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/09/2023

Inter, l’Olanda è pazza di Dumfries. In questo momento, quasi tutta la rosa nerazzurra, è impegnata nelle partite con le rispettive nazionali. Uno dei giocatori che, in questa pausa, ha fatto meglio è stato sicuramente l’esterno olandese Denzel Dumfries. Il classe 1996, infatti, nei due impegni con la propria nazionale è stato decisivo, riuscendo a sfornare ben quattro assist e riuscendo a procurarsi anche un calcio di rigore, entrando, praticamente, in tutti i gol segnati dall’Olanda.

Delle prestazioni che non sono passate inosservate nei Paesi Bassi, dove i tifosi orange sono entusiasti del giocatore nerazzurro e del suo apporto alla causa. Uno dei commenti più edificanti, è arrivato da un ex centrocampista della nazionale olandese come van der Vaart che, proprio su Dumfries, è stato interpellato ai microfoni di voetbalprimeur.

Ecco le parole di van der Vaart sul difensore interista: “Dumfries è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento, è coinvolto in tutto. Penso che sia quasi un miracolo! Ha fornito sette assist nelle ultime sette partite, ma avrebbero potuto essere anche di più. È sempre in movimento, davvero un grande giocatore. Buone anche le sue premesse, in passato era diverso. È il difensore ideale”.