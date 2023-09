Inter, oggi si torna ad Appiano a ranghi ridotti. Concentrazione sul derby

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/09/2023

Inter, gli impegni delle nazionali hanno svuotato la Pinetina, ma oggi si torna ad allenarsi.

Al rientro ci sarà una partita mai banale: il derby della Madonnina. Quest’anno, per la prima volta nella storia, e ntrambi i club meneghini si affrontano da prime della classe. Chi vincerà continuerà a viaggiare a punteggio pieno in campionato.

Sarà un derby che si porta dietro anche altre suggestioni. L’Inter in questo 2023 ha vinto tutti e 4 le stracittadine giocate. Al derby conquistato

in campionato si sono aggiunti quello in finale di Supercoppa Italiana e i due della semifinale di Champions. Non solo un percorso netto, quello

dei nerazzurri in questo anno solare, ma che si arricchisce dal non aver subito un solo gol in quattro match mettendone a segno 7. Inter, ripartono gli allenamenti in vista del derby. Solo in sette agli ordini di Inzaghi

Il Milan sarà dunque pronto a interrompere il filotto nerazzurro e a vendicare le sconfitte subite. Ci vorrà massimo impegno da parte di tutti,

considerando che i 17 giocatori in giro per il mondo torneranno solo a poche ore dal match. Diventa dunque fondamentale l’impegno di coloro che possono allenarsi alle direttive di Inzaghi.

Della prima squadra saranno a servizio del mister solo in sette: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Sensi, Mkhitaryan e Klaassen.