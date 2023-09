Inter, occhio all’Empoli: Darmian avverte i nerazzurri sui pericoli della partita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/09/2023

Inter, Darmian avverte la squadra prima dell’Empoli. Tra pochi minuti sarà già tempo di campionato. La squadra nerazzurra, infatti, sarà impegnata nella difficile trasferta di Empoli contro la squadra di Andreazzoli, subentrato a Zanetti questa settimana. Un tecnico, quello della squadra toscana, che ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri ogniqualvolta li ha affrontati.

Per questo, ai microfoni di Inter Tv, il difensore interista, Matteo Darmian, ha avvertito i suoi compagni di squadra su quelli che potranno essere i pericoli che si potranno incontrare nel corso di questa partita.

Ecco le parole di Darmian: “Se il cambio allenatore sulla panchina dell’Empoli inciderà sulla partita? Loro saranno sicuramente determinati a fare bene, non sono partiti nel migliore dei modi in campionato. Sappiamo l’importanza della partita, ci faremo trovare pronti perché vogliamo portare a casa i tre punti. Ci metteremo grande attenzione e volontà di portare a casa la vittoria. Gestire le energie? Non dobbiamo pensare a risparmiarci ma a dare tutto, tutti noi stessi. Dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti”.