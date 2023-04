Inter, occhio al Benfica. I numeri dei lusitani sono da top team

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/04/2023

Inter domani sarà uno di quei giorni da non sbagliare per la banda di Inzaghi. I nerazzurri quest’anno viaggiano a due ritmi, uno quello lento, anzi lentissimo del campionato, l’altro quello a vele spiegate nelle coppe.

Domani però l’avversario non sarà assolutamente semplice. A Lisbona l’Inter incontrare un team che sta incantando l’Europa e dettando legge in Portogallo. Nonostante la sconfitta nell’ultima giornata rimediata contro il Porto le Aquile viaggiano a più sette punti proprio sulla squadra di Conçeiçao.

Inter, occhio al Benfica. La squadra di Lisbona è abituata a passare in vantaggio nei primi tempi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri dovranno essere attentissimi alle partenze sprint del Benfica. I portoghesi hanno messo a segno addirittura 34 reti nei primi tempi in campionato, rispetto alle 25 dell’Inter. Per gli scommettitori, l’over 1.5 all’ intervallo è un evento possibile quotato attorno le 3 volte la posta. Per i siti di Setting sarà anche la formazione lusitana la squadra con più probabilità a segnare per prima. In Liga è successo 21 volte su 17 match. La quota per il primo gol delle Aquile parte da 1.57.

Altro dato in cui la squadra di Schmtf si conferma spesso padrona è quella del predomino dei corner. Dato che è appaiato da quello dell’Inter. Infatti sia il Benfica che i nerazzurri sono le squadre con il più alto numero di corner battuti nei rispettivi campionati.