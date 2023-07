Inter, occhio al Bayern. Potrebbe esserci il via libera per Sommer

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/07/2023

Inter, potrebbero esserci novità per quanto riguarda il portiere.

Che l’Inter sia sua Yann Sommer non è un segreto. Il giocatore oggi è sceso in campo come titolare nella partita Bayern Monaco – Manchester City, uscendo alla fine del primo tempo.

In casa nerazzurra sperano di chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore e e far rientrare Sommer in Europa sul proprio aereo e non su quello dei bavaresi. Per far in modo che ciò accada molto dipenderà dall’evolversi del mercato del Bayern Monaco che non lascia partire il portiere elvetico prima di averne ingaggi un altro. In mattinata sembrava che era stato individuato l’obiettivo giusto. Si tratta di David Raya del Brantford, ma la richiesta degli inglesi di ben 40 milioni di euro ha raffreddato subito la trattativa.

Inter, il Bayern Monaco punta De Gea come vice Neuer, lasciando così Sommer ai nerazzurri