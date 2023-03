Inter, occhi sul nazionale che viene dal Sud America. C’è un piano

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/03/2023

Inter, attaccanti per il futuro cercasi e questa volta potrebbe trattarsi di un italiano. O meglio di un neo-italiano.

Gli occhi della squadra mercato dell’Inter sono già da tempo su Mateo Retegui che Roberto Mancini ha convocato per la nazionale italiana. Creando molto clamore tra gli addetti ai lavori il CT ha chiamato l’oriundo giocatore 24enne del Tigre. In Argentina ha messo a segno ben 28 reti nelle ultime 48 gare di campionato. Potrebbe addirittura esordire in azzurro già contro l’Inghilterra nella gara valevole per qualificazioni ai prossimi Europei. Si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e questa sembra una coincidenza non da poco, per uno cresciuto nel mito del Pibe de Oro ma non solo. Inter, per l’attaccante del futuro si guarda anche a Retegui. Il giocatore del Tigre è stato appena convocato da Mancini per la nazionale.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui è già sul taccuino di molti club europei tra i quali l’Inter. Il padre del giocatore, che in Italia conoscono a Cagliari dove è stato un giocatore di hockey su prato ha rilasciato diverse dichiarazioni sul figlio. Non ha nascosto la sua passione per giocatori come Bobo Vieri e l’apprezzamento per Lautaro Martinez. Per quanto riguarda la chiamata del CT Mancini, sempre il padre ha raccontato che il figlio ne è stato onorato e che ha scelto l’azzurro con convinzione.