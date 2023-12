Inter, novità importanti da Bastoni: la condizione del difensore verso l’Udinese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/12/2023

Inter, le condizioni di Alessandro Bastoni. Dopo la grandissima vittoria ottenuta contro il Napoli per 3-0 allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra nerazzurra si rituffa nuovamente sul campionato e la prossima importantissima sfida sarà sabato sera allo stadio San Siro contro l’Udinese. La squadra friulana, dopo l’arrivo di Cioffi in panchina, sembra aver trovato nuova linfa, pertanto la partita si preannuncia complicatissima.

Non solo, ma i bianconeri, tradizionalmente, con la loro fisicità, sono una squadra sempre ostica per i nerazzurri, senza pensare che, anche nella passata stagione, sono riusciti a portare a casa i tre punti nella partita d’andata contro l’Inter. Ulteriormente, la formazione di Inzaghi, si trova in piena emergenza difensiva, soprattutto dal momento che contro il Napoli, si sono infortunati anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

A proposito di indisponibili, sono da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni, anche se su di lui ci sono delle novità importanti. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il difensore nerazzurro oggi ha lavorato ancora a parte insieme a Pavard, ma domani dovrebbe rientrare in gruppo per poter essere a disposizione proprio contro l’Udinese sabato sera. Vedremo se Inzaghi deciderà di convocarlo e se, di conseguenza, deciderà di schierarlo dal primo minuto di gioco.