Inter, novità importante sulla trattativa Taremi. E per Djalò la società ha un’impressione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2023

Inter, le ultime su Taremi e Tiago Djalò. Dopo la grandissima vittoria ottenuta in casa del Napoli, la squadra nerazzurra sta lavorando duramente per preparare al meglio la complicatissima partita di campionato contro l’Udinese. Una squadra che è a caccia di punti salvezza e che, da quando Cioffi è tornato a sedere sulla panchina, ha dimostrato di aver trovato una marcia in più.

Una sfida da non sottovalutare nella maniera più assoluta, soprattutto perchè, la squadra friulana, nella passata stagione, ha già fatto parecchio male ai nerazzurri. Servirà la cura massima ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco in campo. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, in viale della Liberazione si cerca di visualizzare i profili più adatti alla squadra di Inzaghi in vista della prossima stagione e di gennaio.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza interista resta molto interessata ai profili di Medhi Taremi del Porto e di Tiago Djalò del Lille. Entrambi i giocatori, sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Per Taremi c’è una novità importante, visto che si era parlato di un possibile arrivo già nel mese di gennaio. Ad avviso dell’emittente non sarà così e l’affare, se dovesse andare a buon fine, ci andrà solo a giugno, sia perchè i nerazzurri non vogliono spendere cifre per un giocatore in scadenza, sia perchè il Porto spara alto.

Per quanto riguarda il difensore portoghese, invece, la società nerazzurra ha già tessuto la propria tela e si sente ottimista per una felice conclusione della trattativa. Adesso sarà necessario mettere nero su bianco a livello contrattuale e poi Djalò potrebbe diventare il primo acquisto a parametro zero della nuova Inter.