Inter, non solo Vicario per la porta: l’agente di un portiere apre ai nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/06/2023

Inter, non solo Vicario come opzione per la porta. Nelle ultime settimane si è parlato tanto della possibile partenza di Andrè Onana questa estate. Il portiere camerunese, dopo una splendida stagione in maglia nerazzurra, ha attirato su di sè gli occhi di tante big d’Europa, specie in Premier League, dove Manchester United e Chelsea sono pronte a darsi battaglia.

Per sostituire Onana, da tempo, si fa il nome di Guglielmo Vicario dell’Empoli, che nelle ultime due stagioni, è stato uno dei migliori del campionato nel proprio ruolo. Ma la sua potrebbe non essere l’unica opzione per il futuro della porta interista.

Infatti, nella giornata di oggi, l’agente del portiere dello Shakhtar Donetsk, Anatolji Trubin, ha parlato della possibilità che l’ucraino possa vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. Ecco le parole dell’agente Yuriy Danchenko ai microfoni di Sportitalia: “Ha l’obiettivo di giocare nei massimi campionati ed è già assolutamente pronto per questo. Ha ormai 4 anni d’esperienza ed ha giocato in Champions League, ha vinto diversi titoli con lo Shakhtar ed sta giocando per la nazionale ucraina: i numeri parlano già del suo livello. Ma crediamo che questa sia una piccola parte di ciò che Anatoly possa raggiungere in futuro, è solo l’inizio. Inter e Udinese su di lui? Per il prosieguo della carriera di Trubin stiamo guardando ai primi 5 campionati d’Europa, Inter ed Udinese incluse. Naturalmente il campionato italiano è di alto livello ed interessante”.