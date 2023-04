Inter, non solo Buchanan per la fascia destra: c’è anche un nome dalla Serie A

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/04/2023

Inter, non solo il profilo di Buchanan per la fascia destra. La notizia di mercato del giorno, in casa nerazzurra, è la trattativa che la dirigenza sta impostando per portare l’esterno del Club Brugge, Tajon Buchanan, a Milano. Il giocatore è stato osservato più di una volta sia con il proprio club che con la propria nazionale e corrisponde ad un profilo con caratteristiche che la rosa nerazzurra non ha.

Ma la lista dei giocatori sul taccuino di Marotta e Ausilio non si esauriscono al giocatore canadese. Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il profilo di Buchanan piace parecchio e da tempo, ma ci sono anche altri nomi che potrebbero fare al caso della squadra nerazzurra. Uno su tutti, è quello di Singo del Torino, giocatore sicuramente differente da Buchanan, e che per caratteristiche somiglia molto di più al partente Denzel Dumfries. Vedremo chi la spunterà sulla destra per sostituire l’olandese.