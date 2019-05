Inter Nike - Il materiale tecnico dell'Inter per l'Europa stagione 19/20

Il materiale tecnico Nike dell'Inter per la prossima stagione europea, che sia Champions League o Europa League, è pronto ad esordire a settembre, circa nello stesso periodo in cui verrà presentata la terza divisa.

I colori che caratterizzeranno la collezione saranno il grigio, il nero ed il giallo. Su tutti i capi d'abbigliamento, il logo Nike sarà in stile vintage anni 90', sarà questo lo stile che accompagnerà le squadre sponsorizzate dal brand americano in Europa.

Guardando attentamente si potrà notare che, sulla felpa, compare il pattern che verrà utilizzato per la third shirt, il crest societario tono su tono (sulla casacca da gioco sarà in versione nera).