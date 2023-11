Inter, nessun dubbio per Inzaghi contro la Juventus. E sulla convocazione di Cuadrado…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/11/2023

Inter, la probabile formazione contro la Juventus. Domani sera sarà finalmente tempo di derby d’Italia per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi, all’Allianz Stadium, si troveranno di fronte il peggior avversario possibile. Infatti, gli uomini di Allegri, in campionato, sono stati capaci di vincere entrambe le sfide nella passata stagione e questo è stato sottolineato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa.

Intanto, il tecnico interista, non pare avere dubbi di sorta per quanto riguarda la formazione da schierare contro i bianconeri. Ovviamente, saranno assenti gli infortunati Pavard e Bastoni, ma per il resto il più è fatto. In porta, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dovrebbe scendere Sommer. La linea difensiva sarà quella formata obbligatoriamente da Darmian, de Vrij e Acerbi.

Pochi dubbi anche in mezzo al campo, dove Dumfries e Dimarco saranno i padroni delle due corsie esterne, mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan formeranno il terzetto di centrocampisti. In avanti, spazio alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

E Cuadrado? L’esterno colombiano è l’ex della partita e vorrebbe strappare la convocazione in vista di domani. Sicuramente non scenderà in campo dall’inizio, ma l’aver lavorato in gruppo negli ultimi allenamenti e il non sentire più dolore fa pensare che davvero potrebbe essere arrivato il momento di vederlo almeno in panchina pronto per dare il suo contributo.