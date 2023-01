Inter-Napoli, un debutto sugli spalti. La rivoluzione della Nord

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/01/2023

Inter-Napoli avrà un debuttante d’eccezione che non sarà in campo ma sugli spalti. Per la precisione in Curva Nord, cuore del tifo nerazzurro.

Curva Nord che a seguito dei fatti di Inter-Sampdoria, ha deciso di darsi un nuovo “assetto” e sarà riunita sotto un unico striscione. Con un comunicato pubblicato su “L’urlo della Nord” nel mese di dicembre tutti i gruppi organizzati avevano annunciato questa decisione ne la voglia di dar via a quello che definirono “nuovo corso”. Questo prevederebbe l’apertura della curva anche ai cosiddetti “moderati e scettici”. La nota degli ultrà concludeva con: “Il tempo delle chiacchiere è finito, servono voglia, coraggio, passione e tanto amore per l’Inter”.

Inter-Napoli è il giorno della rivoluzione in Curva Nord. Esposto il nuovo striscione che raduna tutti i gruppi organizzati.