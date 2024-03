Inter-Napoli, ulteriore sorpresa in difesa per Inzaghi: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/03/2024

Inter-Napoli, la probabile formazione nerazzurra. In casa Inter, dopo la cocente eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, è tempo di focalizzarsi nuovamente sul campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha un enorme distacco sul secondo posto, ma adesso va chiusa la pratica per portare a casa, finalmente, il ventesimo scudetto e la seconda stella.

Ma l’ostacolo di oggi è particolarmente complicato visto che il Napoli, dopo le due sconfitte di questa stagione, vorrà vendicarsi e rallentare la corsa al titolo dei nerazzurri. Per questo servirà la migliore Inter possibile e la scelta dei migliori uomini possibili da parte di Inzaghi. Proprio per questo, ci sono delle novità che arrivano per quanto riguarda la formazione nerazzurra che giocherà stasera a San Siro.

Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in porta ci dovrebbe essere il solito Sommer. In difesa la novità più grande. Infatti, sembrava che Bisseck potesse aver sorpassato Pavard. Invece, il francese, prenderà il suo consueto posto da titolare sul centrodestra, con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra. A centrocampo, Darmian tornerà titolare, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti, la solita coppia formata da Lautaro Martinez, che dovrà riscattare la prestazione in Champions League, e Marcus Thuram.