Inter-Napoli, sarà anche il “derby” Onana contro Osimhen. Che numeri!

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/01/2023

Inter-Napoli si affrontano tra poche ore nel big match della ripresa del campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra i vari duelli che si vedranno in campo ce ne sarà uno particolarmente suggestivo, tutto made in Africa. Si tratta di quello che vedrà Onana cercare di far da muro al capocannoniere del torneo, l’azzurro Osimhen. Con 9 gol in appena 11 partite l’attaccante del Napoli domina dall’alto la speciale classifica.

Se guardiamo indietro al loro passati già c’è stato un incrocio tra i due. Non in nazionale dove non si sono mai incontrati, seppur Nigeria e Camerun si sono affrontate nell’edizione 2019 della Coppa d’Africa. Onana giocò quel match mentre Osimhen lo vide dalla panchina. In quell’occasione a passare il turno fu la Nigeria. Il primo incontro da oppositori c’è stato invece durante la Champions League 2019-20 quando si scontrarono l’Ajax dell’attuale portiere nerazzurro e il Lille del bomber nigeriano.

Gli olandesi riuscirono nell’impresa di vincere 3-0 in casa e 2-0 in trasferta con due clean sheet per Onana che riescì a respingere oltre 10 tentativi a rete dei francesi. Tra questi ci furono diversi tentativi da parte di Osimhen che non riuscì però a battere il camerunese. Dopo tre anni rieccoli fronteggiarsi per la prima volta.

A San Siro saranno entrambi titolari. Se i numeri dell’attaccante di Spalletti sono impressionanti, sono buone anche le prestazioni che Onana ha sfornato da quando ha raggiunto i gradi di titolare. In Serie A ha vinto 6 partite sulle 7 giocate, ma solo in due occasioni è riuscito a mantenere la porta imbattuta. Il Nigeriano è riuscito invece a farsi beffa anche di un infortunio che lo ha costretto quadro settimane lontano dal campo arrivando ad una media realizzata di 1 gol ogni 100 minuti.