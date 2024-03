Inter-Napoli, Inzaghi ha sciolto i dubbi in difesa e in mezzo: le formazioni ufficiali

Inter-Napoli, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra, dopo la delusione in Champions League, bisogna settare tutto e concentrarsi sul grande obiettivo del campionato. Questa sera, però, gli uomini di Simone Inzaghi, se la vedranno contro un avversario tosto come i campioni d’Italia in carica del Napoli. Gli uomini di Calzona, vogliono vendicare le sconfitte avute all’andata e, soprattutto, in Supercoppa Italiana. Per questo servirà la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni particolare.