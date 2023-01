Inter-Napoli, Inzaghi ci crede e smorza le polemiche. Ecco cosa servirà

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli è stata presentata in conferenza stampa direttamente da Mister Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri si giocano una fetta importante di stagione e hanno l’obiettivo di accorciare sulla capolista lanciatissima, se vuole continuare la sua corsa al titolo o almeno entrare in zona Champions League.

Skriniar ( Oltre alle dichiarazioni lasciate sugli attaccanti e in merito qui puoi leggere le dichiarazioni del mister ), Inzaghi ha spiegato qual è la situazione attuale dei suoi e non solo.

Innanzi tutto il mister nerazzurro alla domanda se crede ancora o meno nello scudetto ha risposto: “ Ci sono tanti punti in palio, tutti hanno voglia di accorciare il terreno su una grandissima squadra. Complimenti al Napoli, ma tutte quelle dietro hanno la voglia e la speranza di accorciare il terreno. Vogliamo vincere tutte le partite senza guardare assenze e infortuni” Si tratta sicuramente di una partita da dentro o fuori. Per Inzaghi la tensione sarà tutta dalla parte dei suoi, ma è il bello del calcio poter giocare queste partite.

Gli è stato chiesto se quella di domani sarà una partita simile a quella col Barcellona. Inzaghi ha risposto: “ Le partite sono tutte storie a sé. Col Barcellona era un momento particolare. Domani partita importantissima, il Napoli ha grandi individualità, in alcuni momenti saremo molto aggressivi. Siamo distanziati in classifica perché il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario”

Inter-Napli, Inzaghi è convinto di potersela giocare. Ci sarà bisogno di un grande match davanti i proprio tifosi. Su Sozza lancia un auspicio.

Importante sarà anche vedere come si ripartirà dopo la sosta. Sicuramente sono molte di più le preoccupazioni che le certezze. Inzaghi è convinto di aver lavorato bene e chi è rientrato più tardi sta cercando di rimettersi in pari. Si è detto comunque soddisfatto ddi tutti per quanto fatto. Per la legge dei grandi numeri che vede l’Inter non aver vinto alcun scontro diretto per i nerazzurri quello di domani potrebbe essere la volta buona. Inzaghi ha bypassato sottolineando solo di voler fare una grande partita di grande livello davanti ai propri tifosi.

Gli hanno fatto notare che solo una volta una squadra ha recuperato 10 punti e vinto lo scudetto, in tal senso gli è stato chiesto quali sono state le richieste della società. Inzaghi ha risposto: “I dirigenti sono sempre operativi, sappiamo il momento che stiamo passando. Vediamo. Sia l’Inter che tutte le squadre vicine sanno che il divario è importante. Servirà fare qualcosa di straordinario”.

Infine ha risposto anche alle polemiche che stanno impazzando sui social in merito alla designazione dell’arbitro Sozza per domani . Il direttore di gara è sicuramente uno dei migliori fischietti del campionato ma da tanti addetti ai lavori si è sottolineato come sia stata inappropriata la designazione di un arbitro nato a Milano per una partita tra Inter e Napoli. L’allenatore dei nerazzurri ha risposto: “Il calcio deve migliorare, sarà un giorno fantastico quando non guarderemo neanche più l’arbitro he va ad arbitrare la partita”.