Inter-Napoli, Conte:"Molto contento, ma mi danno fastidio le critiche gratuite"

Un Antonio Conte molto sorridente quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli.

"Abbiamo affrontato una squadra forte,l'unica negli ultimi anni a dare fastidio alla Juve, con ottimi giocatori. Merito nostro di averli sconfitti con una bellissima partita, Dopo la vittoria dell'Atalanta eravamo forzati a vincere. E' importante sentire la pressione per difendere qualcosa, ti allena a vincere. Bella risposta da squadra, sono contento per i ragazzi", queste le parole del tecnico nerazzurro sulla partita.

Conte pensa già alla sfida di sabato a Bergamo con l'Atalanta, che vale il secondo posto:"Dobbiamo fare dei cambi nella formazione, perchè ci sono tante partite ravvicinate, ma sono contento che si possa recuperare qualche giorno in piu. Andiamo ad affrontare una squadra che è una realtà,sarà un bel test per capire dove siamo."

Poi si lascia andare ad uno sfogo sulle troppe critiche ricevute:"Onestà e correttezza danno fastidio, attaccare me porta pubblicità a qualcuno. Tante cose che ho sentito offendono la professionalità. Anche io posso commettere errori, ma metto tutto me stesso, a me da fastidio quando si attacca tanto per attaccare".