Inter-Napoli, c’è la lista dei convocati di Spalletti: un’assenza per la squadra azzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2023

Inter-Napoli, Spalletti dirama la lista dei suoi convoncati per la partita di domani. Una gara che ha il sapore da dentro fuori per la squadra nerazzurra, quella che domani sera, a partire dalle ore 20.45, si giocherà allo stadio San Siro. Contro, la capolista Napoli, in quella che potrebbe dare piccolissime speranze per una rimonta scudetto impensabile, ma, soprattutto, potrebbe regalare tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League.

Sia Spalletti che Inzaghi hanno già presentato la sfida che non sta mancando di polemiche per la designazione arbitrale. Ma domani ci sarà spazio solo per il campo e per i calciatori protagonisti. Intanto, l’attuale allenatore della squadra partenopea, ha stilato la lista dei convocati della squadra azzurra con un giocatore che sarà assente.

Inter-Napoli, Luciano Spalletti prepara la partita contro la sua ex squadra: tra i convocati ne manca soltanto uno

Dunque, Inter-Napoli di domani, sarà una sfida molto interessante che farà capire qualcosa a livello di classifica soprattutto per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi, molto attardata dalla vetta visto il girone d’andata poco positivo.

Intanto, per quanto riguarda il Napoli, Luciano Spalletti ha diramato, attraverso il sito ufficiale della squadra azzurra, la lista dei giocatori che saranno protagonisti domani sera a San Siro, con il solo Gaetano che mancherà all’appuntamento.

Ecco la lista completa: Marfella, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedaadka, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Insomma, domani l’Inter si gioca le speranze appese ad un filo per avere la possibilità di rientrare nella lotta scudetto, ma soprattutto non può perdere un altro scontro diretto e non può non ottenere tre punti fondamentali per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League.