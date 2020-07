Inter-Napoli, Borja Valero:"Ho lavorato tanto. Futuro?Non so"

Altra eccezionale partita di Borja Valero contro il Napoli. Il centrocampista spagnolo dice di stare molto bene ma è sibillino sul futuro, lui che è in scadenza di contratto con l'Inter:"Futuro? Non so nulla ancora, sono concentrato sul presente."

Ad inizio stagione sembrava essere di troppo, ma causa infortuni e ottime prestazioni, ha saputo ritagliarsi un grande spazio all'interno della squadra di Conte.:"Ho lavorato moltissimo, per farmi trovare pronto. Sapevo di non essere tra le prime scelte e che avrei giocato poco, ma ho continuato a lavorare".

Poi fa una considerazione su Eriksen" Il calcio italiano è difficile, molto diverso da quello inglese. La lingua è nuova da imparare, ma si sta allenando bene e dimostrerà presto il suo grande valore", conclude lo spagnolo.