Inter, Nainggolan:”Scaricato dall’Inter. Credevo avessero cambiato idea”

Radja Nainggolan si è raccontato in una diretta Instagram con l’Influencer Damiano Coccia, meglio noto come “Er Faina”. Il centrocampista del Cagliari, ancora di proprietà dell’Inter, è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Inter? E’ stata una scelta mia, non volevo cambiare paese. Con Spalletti a Roma avevo fatto bene e mi piaceva come allenatore. La mia scelta è stata facile. Nulla togliere ai tifosi dell’Inter che mi sono sempre stati vicini, sono un bel tifo. Ma se mi chiedevi, nei primi mesi, se ero più felice di essere all’Inter o di aver lasciato la Roma, ti dicevo che ero più triste per aver lasciato la Roma. All’Inter le prestazioni non erano quelle degli anni precedenti. Non ero me stesso, forse per colpa mia, e sapevo che non potevo dare di più”.

“Problemi nello spogliatoio? Tutto ciò che hanno scritto, che io ho creato problemi negli spogliatoi, non è vero. Ho il mio carattere, ma non ho mai creato problemi. Dicevo la mia”.“Ritorno al Cagliari? Sono ritornato perché sono stato scaricato. Ero andato in Cina e sapevo di non poter fare le amichevoli. Credevo avessero cambiato idea all’Inter e sono partito. C’erano altre proposte e avevo sentito anche la Fiorentina, la Sampdoria.Conte? L'ho vissuto un mese, al di là delle scelte prese, quando uno è bravo è bravo: ha una mentalità assurda, in un mese insieme mi ha detto le cose chiare, in faccia, da apprezzare, come piace a me. Dopo un mese la squadra già capiva cosa si aspettava. Gli allenamenti sono pesanti.