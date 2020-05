Inter, Mourinho:“Una Coppa Italia in dieci anni, è pochissimo, inaccettabile”

L’ex tecnico nerazzurro José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Lo Special One, nel decennale della vittoria della Champions League, ha ripercorso la leggendaria stagione del Triplete interista.



Da quel momento, i nerazzurri hanno avuto diverse difficoltà ad imporsi sia in campionato che nelle competizioni europee. Negli ultimi dieci anni sono riusciti a conquistare soltanto una Coppa Italia nel 2011, con Leonardo in panchina. Nel corso dell’intervista, Josè Mourinho, ha anche commentato il complicato periodo nerazzurro degli ultimi anni:

"Dal 2010 a oggi né l'Inter né lei avete rivinto la Champions? Chi la rivincerà per primo? Difficile da dire, non è facile vincere la Champions. Vediamo, io in questo momento sono in una squadra che non ha questa cultura della vittoria. Prima di vincere in Europa deve imporsi in Inghilterra, e non è facile: questa è la ambizione mia e del club. Una Coppa Italia in dieci anni, per l'Inter, è pochissimo, inaccettabile. è dura per i tifosi. Però, per come stanno lavorando ora, non sarebbe una sorpresa vedere l'Inter tornare a vincere in Italia e in Europa".