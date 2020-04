Inter, Moratti svela alcuni retroscena sulla sfida del Camp Nou: le sue parole

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica 'Tutti convocati' in onda su Radio 24. L’ex patron interista, a dieci anni esatti dalla semifinale di Champion League contro il Barcellona, ha svelato alcuni retroscena su una delle partite fondamentali della stagione del triplete. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“E’ stata la partita più emozionante e valorosa, essere in dieci abbastanza ingiustamente nei primi minuti aveva dato una carica incredibile ai giocatori. E’ stata per tutti fantastica, noi e anche i tifosi. Era un clima di una partita normale, avevano perso 3-1 a Milano e volevano fare la remuntada. Si respirava nell’aria, il presidente del Barcellona era un amico, avevamo fatto l’operazione Ibra l’anno precedente e gli ero riconoscente. E’ stata una partita di una tensione spaziale, non avevo visto il recupero e per me mancava ancora tanto. Quando ho visto mio figlio che è saltato e mi guardava con un grande sorriso, mi sono lasciato prendere dalla felicità, anche se poi ho accarezzato e mi sono scusato con il presidente del Barcellona”.

"Champion vinta già quella sera? Direi di si. Quella sera non abbiamo avuto la presunzione, ma abbiamo capito che avremmo vinto la Champions League. Conoscendo Mourinho avevo la sicurezza che lui conosceva bene il Bayern. Per noi la cosa più dura è stato superare il Barcellona”