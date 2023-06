Inter, Moratti esalta Zhang e Inzaghi. Per il futuro, mai dire mai…

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, l’ex patron Massimo Moratti è stato intervistato da La Repubblica in edicola oggi.

Il leggendario patron ha fatto il punto sul calcio milanese e alla domanda se si torneranno ad avere i due club in mano a due famiglie meneghine, Moratti ha detto che è possibile ma non al momento. “Mai dire mai, ma non mi sembra una cosa vicina. Con le cifre in ballo, oggi a spendere nel calcio sono fondi d’investimento, emiri e grandi imprenditori stranieri, che col tempo finiscono per innamorarsi dei club. “

Inter, Moratti si congratula con il tifoso Zhang e con Inzaghi. Non chiude ad un possibile futuro con il club in mano a proprietà milanesi.

Poi ha parlato anche dei casi nei quali gli investitori stranieri si rivelano grandi tifosi “Vedi la famiglia Zhang. Sono tifosissimi, vogliono bene all’Inter”. Parlando della finalissima di Champions League persa sabato notte di Istanbul Moratti ha dichiarato. “Potevamo vincere, siamo stati sfortunati. Il primo tempo è stato brutto. Nel secondo l’Inter ha giocato bene. Il City è sembrato meno forte di quel che è, grazie alla tattica di Inzaghi.”

Una chiosa poi sull’allenatore nerazzurro. “È bravissimo. Come ho detto tante volte, ammetto che io lo avrei mandato via a febbraio e avrei sbagliato”.