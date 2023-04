Inter-Monza, turnover parziale per Inzaghi: novità in cabina di regia

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/04/2023

Inter-Monza si avvicina. L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in una partita valida per la 31esima giornata di Serie A. Dopo il successo per 2-0 contro il Benfica in Champions League, i nerazzurri sono reduci da una buona dose di fiducia.

E cercano di confermare la loro forma anche in campionato, dove sono attualmente quinti in classifica. Inzaghi opta per un parziale turnover, con l’inserimento di alcuni elementi che non hanno giocato titolari nell’ultima partita di Champions League.

Inter-Monza, le probabili formazioni: le scelte nerazzurre

La difesa a tre sarà formata da Darmian, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Gosens ai lati. Barella e Mkhitaryan saranno confermati a centrocampo, ma la novità sarà rappresentata da Asllani che partirà titolare in cabina di regia al posto di Brozovic. In attacco, il ritorno di Romelu Lukaku dovrebbe dare maggiori alternative a Inzaghi, che affiancherà il belga ad Angel Correa. Lautaro Martinez, invece, partirà dalla panchina.

L’unico grande dubbio per Simone Inzaghi riguarda la scelta del portiere, con il ballottaggio aperto tra Handanovic e Onana. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sembra che il camerunese abbia superato il capitano nerazzurro e abbia guadagnato il posto da titolare in porta. L’Inter cerca la vittoria contro il Monza per tornare a inseguire i primi posti in classifica e confermare la propria forma in vista della sfida di ritorno contro il Benfica in Champions League. Occhio di riguardo sempre per il mercato in entrata ma soprattutto in uscita, nei prossimi mesi arriveranno novità importanti (qui le ultime di mercato).