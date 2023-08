Inter-Monza: Lautaro letale, un buon Thuram e che lampi di Arna! Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/08/2023

Inter-Monza, le pagelle dei nerazzurri. Prima vittoria all’esordio in campionato contro il Monza grazie alla doppietta di Lautaro. Tre punti per i nerazzurri che partono subito bene e danno anche buone indicazioni sul campo. Di seguito, ecco le pagelle dei ragazzi di Inzaghi.

SOMMER, 6: La sua partita è praticamente quasi da spettatore in campo;

DARMIAN, 6: Partita attenta del difensore che non lascia molte opportunità agli attaccanti del Monza. Nella ripresa si spinge anche molto di più in avanti diventando un alternativa per le scorribande offensive;

DE VRIJ, 6: Se il Monza è quasi del tutto innocuo, tanto merito è il suo. Regge alla grande il corpo a corpo sia contro Maric che contro Dany Mota. Sempre sicuro;

BASTONI, 6,5: Tocca una gran quantità di palloni e li gioca sempre con intelligenza e funzionalità. Senza dimenticare le tante volte in cui si spinge in avanti sempre in modo propositivo e con grande qualità;

DUMFRIES, 6,5: Prima partita e primo assist per l’esterno olandese. Tecnicamente qualche scelta da rivedere, ma con la forza e la corsa crea sempre scompiglio sulla corsia destra;

BARELLA, 6: Rispetto a come ci ha abituato, sbaglia qualche passaggio di misura. Ma poi, da il là con una palla d’oro per Dumfries che confeziona l’assist per il primo gol di Lautaro;

CALHANOGLU, 6,5: Si vede molto più in fase di contenimento che in quella di impostazione. Ma la sua tigna è preziosa quando salva in scivolata un gol praticamente già fatto. Poi, la solita facilità di calcio con le sue sventagliate;

MHKITARYAN, 6: Inzaghi non ci rinuncia mai. Arma tattica importantissima, riesce a dare equilibrio e corsa con i suoi inserimenti e i suoi recuperi difensivi. Prezioso;

DIMARCO, 6: Buona prova dell’esterno che magari è stato meno propositivo rispetto al solito, ma che ha avuto delle occasioni per poter far male;

LAUTARO, 8: Prima da capitano e subito decisivo. Doppietta da stropicciarsi gli occhi, ma anche tanta grinta e tante giocate tecnicamente pregevoli. Letale;

THURAM, 6,5: Ottima prova all’esordio per il figlio d’arte. Sempre in anticipo su Pablo Marì e tanti spazi aperti. I suoi strappi creano sempre pericoli;

CUADRADO, 6: Entra e prova qualche uno contro uno interessante;

CARLOS AUGUSTO, 6: Dà respiro a Dimarco e si fa notare per un colpo di testa che va di poco alto e gli fa sfiorare il tipico gol dell’ex;

ARNAUTOVIC, 6,5: Entra e firma subito l’assist per il raddoppio di Lautaro. Ma quante giocate intelligenti e di qualità! Esordio ottimo per lui;

FRATTESI, SV

BISSECK, SV