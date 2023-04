Inter-Monza, Inzaghi ne cambia 5 rispetto al Benfica: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2023

Inter-Monza, la probabile formazione della partita di domani sera. Dopo la grande vittoria in Champions League nella partita d’andata contro il Benfica, la squadra di Simone Inzaghi deve ritrovare la concentrazione per il campionato. Il cammino in Serie A si è inceppato enormemente, specie dopo le tre sconfitte consecutive ed il pareggio beffa contro la Salernitana.

Proprio per questo, il tecnico nerazzurro, sta cercando di preparare al meglio una partita che potrebbe essere decisiva in vista della qualificazione alla prossima Champions League. In vista di domani sera, l’ex tecnico della Lazio, avrebbe in mente qualche cambio di formazione, viste le partite ravvicinate e ci sarebbero ben cinque novità rispetto al Benfica.

Inter-Monza, Inzaghi ne cambia cinque rispetto al Benfica: la probabile formazione di domani sera

Dunque, domani sarà già tempo di campionato per la squadra nerazzurra che dovrà concentrarsi per trovare tre punti che, a questo punto, diventano obbligatori. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe in mente ben cinque cambiamenti rispetto all’undici visto al Da Luz.

In porta confermatissimo Onana, mentre Darmian e Bastoni conserveranno la titolarità, con de Vrij che dovrebbe prendere il posto di Acerbi. In mezzo, Dumfries agirà sulla destra, con Gosens, e non Dimarco, sulla sinistra. I tre centrocampisti dovrebbero essere Barella, Brozovic e Gagliardini che potrebbe far rifiatare Mkhitaryan. In avanti, infine, ci sarà una coppia tutta nuova rispetto alla partita col Benfica formata da Lukaku e Correa.