Inter-Monza, formazioni ufficiali: doppio cambio in attacco

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 15/04/2023

Inter-Monza, diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali. Mister Inzaghi cambia tutto in attacco e lancia titolari Lukaku e Correa al posto del duo di coppa Lautaro e Dzeko. A centrocampo spazio per Asslani, in difesa si rivede titolare De Vrij (capitano). Fra gli ospiti in campo dal primo minuto Stefano Sensi, che agirà alle spalle di Dany Mota.

Inter-Monza, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mhkitharyan, Gosens; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, C. Augusto; Colpani, Sensi; Mota. All. Palladino

Fischio d’inizio alle ore 20:45, diretta streaming su Dazn.