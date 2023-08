Inter-Monza 2-0: primi 3 punti per Inzaghi firmati Lautaro. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/08/2023

96′ – Finisce la partita

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa di Carlos Augusto che manda alto

85′ – Entra V. Carboni per Kyriakopoulos

82′ – Entra Bisseck ed esce Darmian

79′ – Esce Lautaro ed entra Frattesi

75′ – Lautaroooooo! Gran giocata di Arnautovic che mette in mezzo per l’argentino che in scivolata deposita in rete a porta libera

69′ – Escono D’Ambrosio e Gagliardini ed entrano Pereira e Machin

66′ – Escono Dumfries, Dimarco, e Thuram ed entrano Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic

65′ – Occasione Inter! Bello scambio Darmian-Dimarco, con l’esterno che di destro manda di poco alto

64′ – Occasione Monza! Azione insistita dei brianzoli, con Ciurria che poi arriva al tiro, ma la palla va alta

60′ – Entrano Dany Mota e Birindelli per Colpani e Maric

52′ – Occasione Inter! Dimarco conquista parla e calcia di sinistro da fuori, palla di pochissimo alta

45′ – Comincia la ripresa

Buona partita per la squadra nerazzurra in questo primo tempo dell’esordio in campionato contro il Monza. In gol ci va il solito Lautaro Martinez, dopo una grande azione confezionata sul binario di destra da Barella e Dumfries autore dell’assist. Da sottolineare l’ottima prova di Marcus Thuram, alla prima in maglia nerazzurra. La squadra di Inzaghi, adesso, dovrà chiudere i giochi per non avere brutte sorprese come accaduto nella passata stagione.

48′ – Finisce il primo a San Siro

45′ – Tre minuti di recupero

40′ – Ammonito Caldirola

31′ – Ammonito Lautaro per fallo su Gagliardini

30′ – Occasione Inter! Grande azione di Thuram che da via alla ripartenza, palla che arriva a Dimarco il cui tiro sibila il palo

27′ – Occasione Inter! Dimarco batte l’angolo, Lautaro prova al volo, ma palla che va alta

22′ – Dumfries lanciato in profondità serve dietro per Barella che calcia di prima, ma la palla va altissima

19′ – Ci prova Barella al volo, ma la palla va altissima

7′ – Lautaroooooooo! Barella serve Dumfries che la mette subito in mezzo rasoterra. Il Toro attacca il primo palo e di destro batte Di Gregorio

5′ – Occasione Inter! Dumfries crossa in mezzo, tiro di Thuram murato, arriva Mkhitaryan che manda alto

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Monza, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. Tempo di esordio in campionato per la squadra nerazzurra che questa sera, a partire dalle ore 20.45, se la vedrà contro un avversario parecchio ostico come il Monza di Raffaele Palladino, contro cui non è mai riuscito a vincere durante la scorsa stagione.

Sarà necessaria la migliore Inter possibile per strappare i tre punti alla squadra brianzola, molto ambiziosa anche in questa stagione. Intanto, in attesa del fischi d’inizio del match, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

All. Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric.

All. Raffaele Palladino.