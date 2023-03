Inter, molti giocatori stanno deludendo. La società valuta le cessioni (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, il rendimento della squadra preoccupa e non poco la dirigenza. In particolare sono molti i dubbi legati ai giocatori in scadenza, ma non solo. Seppur la conquista della Supercoppa e il percorso a vele spiegate in Champions e Coppa Italia hanno nascosto molte problematiche, i risultati raccolti in campionato non possono essere trascurati.

Sono proprio le prestazioni in Serie A che hanno fatto suonare tanti campanelli d’allarme nella società di Zhang. L’Inter si trova con tanti giocatori che sono in procinto di dire addio a fine stagione e questi sembra che in alcune circostanza stacchino troppo presto la spina. Su alcuni di loro la società sta pensando anche di non proporre eventuali rinnovi. È il caso di Edin Dzeko e Stefan De Vrij, con i quali la dirigenza era in trattativa per il rinnovo, ma ora le piste sembrano molto più fredde.

Inter, sono molti i giocatori che stanno rendendo meno delle aspettative. Da Skriniar a Dumfries, da Dzeko a Brozovic, sono tanti i punti di domanda.

Sicuri invece gli addii di Roberto Gagliardini e di Milan Skriniar, il cui rendimento è sotto gli occhi di tutti. Inoltre ci sono giocatori dai quali ci si aspettava molto di più e per i quali non vale il discorso contratto in quanto sono legati al club nerazzurro per gli anni futuri. Tra questi preoccupa molto il calo di rendimento di Denzel Dumfries, che in pratica ha vissuto il suo periodo migliore in stagione durante il mondiale con la sua Nazionale. Il giocatore olandese sembra andare sempre con il freno a mano tirato e spesso prende decisioni molto discutibili. Ultimo esempio è il suo posizionamento in area contro la Juve sul gol di Kostic.

Tra gli enigmi della rosa c’è Joaquin Correa. Il giocatore argentino non è in pratica mai entrato nel mondo Inter. Agli appena sei gol della scorsa stagione, quest’anno ne ha messi a segno solo 3 collezionando più assenze che presenze. Presenze che fra l’altro lo hanno quasi sempre trovato avulso alla squadra. L’ingente investimento sborsato per portarlo in nerazzurro al momento è lontanissimo dall’esser ripagato. Infine, incredibile a dirsi solamente lo scorso anno, c’è Marcelo Brozovic. Il giocatore dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchie settimane, non riesce a trovare il passo che lo ha reso pedina fondamentale dell’inter degli ultimi anni. Per tutti e tre l’Inter aspetta e valuterebbe proposte, ma al momento sicuramente non c’è la fila.

Inter, si guarda al futuro. Si punta ad un grande colpo a zero.