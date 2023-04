Inter, Mkhitaryan dispiaciuto: le sue parole sull’umore della squadra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

Inter, Mkhitaryan parla alla fine della partita contro la Fiorentina. Una partita che lascia parecchio l’amaro in bocca in casa nerazzurra e che potrebbe essere il canto del cigno per molti all’Inter. Una sconfitta che complica terribilmente la questione qualificazione alla prossima Champions League, vitale soprattutto per un bilancio martoriato.

Ai microfoni di Dazn, si presenta il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan che si è espresso così in merito al momento che sta vivendo la squadra nerazzurra.

Su cosa manca alla squadra: “Ci manca il gol, non segniamo da 2-3 partite, potevamo fare 3-4 nel primo tempo e vincere la partita. Non siamo riusciti, mi sento responsabile e colpevole. Dobbiamo essere più sereni. Nella mia occasione analizzerò come potrò fare di meglio, ne ho parlato con Lukaku ma ero concentrato sul tentativo”.

Se manca la cattiveria: “Non solo quello. Secondo me abbiamo bisogno di tranquillità, dobbiamo essere più sereni e tranquilli e lucidi per segnare nelle occasioni che stiamo creando”.

Sul perchè la squadra non è lucida: “C’è una grande voglia, vogliamo troppo e non siamo tranquilli: è normale. C’è adrenalina e manca tranquillità”.

Sull’aiuto da parte di Inzaghi: “Siamo una squadra matura e ci parliamo, speriamo di chiarirci. C’è un mese tosto, dobbiamo essere freschi mentalmente, giocheremo altre gare e difficilmente lo faremo come stasera. Non dobbiamo dimenticare il campionato, è un torneo in cui dobbiamo essere tra le prime 4. Dobbiamo giocare meglio, segnare e vincere. Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi stessi e vincere le nostre partite e alla fine vediamo dove arriviamo”.