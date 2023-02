Inter-Milan, sfida tra bomber. È di nuovo Argentina vs Francia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/02/2023

Inter-Milan sarà il match clou del weekend e sono tanti i protagonisti attesi a darsi battaglia.

La partita si giocherà esattamente a un anno di distanza dal derby di ritorno dello scorso campionato che costò di fatto lo scudetto all’Inter. Un dominio totale dei nerazzurri dissolto n appena 4 minuti quando a ribaltare la partita ci pensò la doppietta di Giroud. All’Inter non bastò il gol in apertura di Brozovic e gli attaccanti di Inzaghi rimasero a secco.

Dopo 365 giorni dunque l’Inter può giocarsi la rivincita e questa passa sicuramente dal suo pacchetto avanzato dove è in grande spolvero Lautaro Martinez. Il Toro che è diventato anche il capitano dei nerazzurri dopo il declassamento di Skriniar, vorrà ripetere la prestazione sfornata in Supercoppa Italiana. I due giocatori vivono una sorta di partita nella partita che non si ferma solo alla stracittadina di Milano. In Qatar sono stati protagonisti con le rispettive Nazionali raggiungendo la finalissima vinta poi dai sudamericani sui transalpini. Entrambi quindi hanno voglia di rivalsa sull’altro. Inter-Milan sarà anche il duello Lautaro Martinez- Giroud, un remake della finalissima mondiale.

Il ruolino di Lautaro fa segnare ben sei gol messi a segno contro il Milan in tutte le competizioni, come riporta La Gazzetta dello Sport, solo contro il Cagliari ha fatto meglio con 8 reti segnate. Olivier Giroud ha segnato invece nei suoi due primi derby, compreso quello del 5 febbraio 2022. Anche i bookmakers ritengono molto possibile che i due vadano in rete avendo le quote più basse tra i pronosticatili goleador del match.

Sarà dunque ancora uno scontro Argentina-Francia, una sfida nella sfida, che non vale solo i 3 punti ma il dominio cittadino.

