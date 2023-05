Inter Milan, ‘San Siro’ sarà una bolgia: in Champions League quasi perfetti

di Davide Currenti, pubblicato il: 16/05/2023

Inter Milan, manca davvero poco all’inizio del match di ritorno della semifinale di Champions League. Sarà l’Inter di Simone Inzaghi a giocare in casa, dopo la grande vittoria ottenuta nell’incontro di andata.

‘San Siro’ sarà tutto esaurito. Il club nerazzurro si prepara ad un incasso di oltre 12 milioni di euro. E ci sarà una coreografia a 360°, che prenderà tutto lo stadio.

Inter Milan, nerazzurri quasi perfetti

L’Inter in casa ha un ottimo ruolino di marcia in questa edizione di Champions League. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, sono arrivate tre vittorie e un pareggio, quello contro il Benfica nell’ultimo match disputato a ‘San Siro’ nella massima competizione europea.

Guardando i numeri, l’Inter ha segnato 9 gol in casa, subendone 5 (contro Bayern Monaco e Benfica). I favori del pronostico sono tutti per i nerazzurri. Servirà una grande prestazione, come all’andata.