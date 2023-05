Inter-Milan 1-0: NERAZZURRI IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

93′ – Finisce qui! INTER IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

91′ – Occasione Inter! Lukaku vince un rimpallo e calcia in porta, Maignan respinge

90′ – Tre minuti di recupero

83′ – Escono Lautaro e Barella per Correa e Gagliardini

80′ – Ammonito Krunic per fallaccio su Calhanoglu

77′ – Occasione Inter! Stop fortuito di Lautaro, prova la conclusione, Maignan manda in angolo. Intanto, giallo per Barella e Tonali

75′ – Escono Messias e Diaz per Saelemaekers e Origi

73′ – Lautaroooooo! Scambio stretto con Lukaku, il Toro calcia di sinistro e batte un Maignan non perfetto

65′ – Escono Dzeko e Dimarco per Lukaku e Gosens

63′ – Fuori Thiaw per crampi dentro Kalulu

55′ – Ammonito Thiaw per fallo su Lautaro

45′ – Comincia la ripresa

Partita molto intensa ed aggressiva – ma corretta – da parte delle due squadre. Entrambe hanno avuto grandi occasioni per passare in vantaggio, ma grandi protagonisti sono stati i due portieri. Prima Onana sulla conclusione ravvicinata di Brahim Diaz, poi Maignan su Dzeko. I nerazzurri non dovranno abbassare la guardia, perchè l’insidia è veramente dietro l’angolo.

48′ – Finisce il primo tempo

45′ – Tre minuti di recupero

43′ – Esce Mkhitaryan per infortunio ed entra Brozovic

40′ – Occasione Inter! Lautaro riceve palla in area, salta un avversario, ma di sinistro manda alto

39′ – Occasione Inter! Punizione di Calhanoglu, testa di Dzeko e Maignan compie un vero e proprio miracolo

37′ – Occasione Milan! Leao salta Darmian, punta l’area e di sinistro sfiora il palo

23′ – Occasione Inter! Barella crossa, Dzeko fa la sponda per Mkhitaryan che dal limite calcia alto

10′ – Occasione Milan! Percussione di Tonali, palla che arriva a Diaz che calcia bene, ma Onana fa un miracolo. Rossoneri aggressivi

9′ – Occasione Milan! Calabria crossa in mezzo, Onana va a vuoto, ma Giroud non riesce ad approfittarne e Darmian manda in angolo

7′ – Occasione Inter! Mkhitaryan serve Barella che dal limite calcia alto

4′ – Occasione Milan! Theo servito ai 40 metri, calcia di sinistro e palla che va fuori non di molto

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Milan, manca poco all’inizio della partita a San Siro. La sfida d’andata è stata oramai archiviata, con la squadra nerazzurra che è riuscita a superare quella rossonera per 2-0. Adesso, al ritorno, sarà tutta un’altra storia. Gli uomini di Stefano Pioli sono alla ricerca di un’impresa che avrebbe del clamoroso ma che, visto il risultato, è ancora possibile.

I rossoneri, non vengono da un periodo particolarmente florido in termini di risultati sul campo. Ma, come peraltro accaduto in passato, vogliono dimostrare di poterne uscire proprio nel momento apparentemente più complicato. Ecco perchè Lautaro e compagni dovranno fare massima attenzione e giocare la partita come se quella d’andata non ci fosse mai stata.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.