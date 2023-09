Inter-Milan, le pagelle: Thuram, che giocatore! Mkhi insostituibile, Frattesi con la tigna giusta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/09/2023

Inter-Milan, le pagelle. La squadra nerazzurra esce in trionfo dopo il pokerissimo servito ai cugini rossoneri. Una prestazione di grande maturità e concretezza. L’Inter si prende il primo posto in solitaria in campionato e rimane a punteggio pieno. Di seguito, i voti della squadra di Simone Inzaghi.

SOMMER, 6: Spettatore non pagante. Non può nulla sul gol di Leao.

DARMIAN, 6: Solita solidità e sicurezza. Non una novità. Mezzo voto in meno perché si fa trovare impreparato sul gol di Leao che lo fulmina.

ACERBI, 6: Soffre un po’ la presenza di Giroud che lo mette in difficoltà. Ma nel corpo a corpo si fa rispettare.

BASTONI, 7: Pulisic non la vede praticamente mai. Accompagna meno per lasciare meno spazi possibile, ma decisamente un muro.

DUMFRIES, 6: Non bene come le altre uscite, ma la prestazione è positiva. Sbaglia poco, anche se tatticamente deve ancora crescere.

BARELLA, 6: Cerca di amministrare come meglio può. Non la sua miglior versione, ma sempre di sostanza.

CALHANOGLU, 7: Solita prestazione meravigliosa. Equilibratore in mezzo, frangiflutti e regista. Un fac totum. Il gol su rigore il premio per una grande prestazione.

MKHITARYAN, 8,5: Che partita ha fatto l’armeno! Due gol decisivi e la chicca dell’assist finale per Frattesi. Non ci sono più parole e finchè gioca così non va mai tolto dal campo.

DIMARCO, 6,5: L’assist per il gol di Mkhi è suo, anche se abbastanza fortuito. Poi il solito tamburo sulla corsia sinistra. Esce per cambi.

LAUTARO, 7,5: Quando non segna, fa segnare. L’assist per il gol di Thuram è delizioso e l’intelligenza con cui serve Mkhitaryan per il 4-1 è da campione. Sale di partita in partita.

THURAM, 8: Una meraviglia. Vince ogni duello con Thiaw. Segna anche il raddoppio. Una meraviglia da stropicciarsi gli occhi. Giocatorone.

ARNAUTOVIC, 6,5: Inzaghi lo inserisce con l’intento di tenere più palle possibili. Lui lo fa bene. Cerca il gol e si vede che vuole mettere in difficoltà il mister.

CARLOS AUGUSTO, 6,5: Entra benissimo e da tanta, tantissima sostanza sulla sinistra.

FRATTESI, 7: Entra con le molle in corpo e pressa ogni pallone. Suo il quinto gol che testimonia il grande timing nell’inserimento.

ASLLANI, 6: Gestisce il risultato e fa ripartire l’azione in sicurezza.

DE VRIJ, 6: Ordinaria amministrazione.