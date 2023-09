Inter-Milan, Inzaghi schiererà Frattesi dall’inizio? Per i ben informati, la scelta è fatta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/09/2023

Inter-Milan, Inzaghi schiererà Frattesi dall’inizio domani? Dopo la lunga pausa per le nazionali, in casa nerazzurra è tempo di pensare al derby di campionato contro il Milan. Una sfida complicata sotto parecchi aspetti. La squadra di Pioli, infatti, è probabilmente quella che si è migliorata di più sul mercato e, dopo aver perso gli ultimi quattro derby, ha intenzione di cambiare la rotta per prendersi il primo posto in solitaria in campionato.

Proprio per questo servirà la migliore Inter possibile e, Inzaghi, dovrà preparare al meglio ogni dettaglio. Tanti tifosi nerazzurri, specie dopo la doppietta con la maglia della Nazionale nella partita contro l’Ucraina, vorrebbero che il tecnico nerazzurro schierasse Frattesi dal primo minuto. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, da Appiano Gentile, filtra ben altro.

Infatti, lo stesso Inzaghi, sarebbe intenzionato a confermare il terzetto di centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con il numero 16 che sicuramente farà il suo ingresso in campo nella ripresa. Occhio anche ad Arnautovic, anch’egli autore di una doppietta con la sua nazionale e pronto a dire la sua da subentrato. Un altro elemento in rampa di lancio è Carlos Augusto, pronto a subentrare a Dimarco per mostrare le sue qualità ai suoi nuovi tifosi.