Inter-Milan, Inzaghi ha in mente chi schierare: la probabile formazione per il derby

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/09/2023

Inter-Milan, Inzaghi ha in mentre la formazione per il derby. In casa nerazzurra c’è la massima concentrazione in vista del prossimo turno di campionato. La squadra di Inzaghi, infatti, si troverà di fronte a quello che, stando a questo inizio di campionato, rappresenta probabilmente l’ostacolo più grande per quanto mostrato in campo, ovvero il Milan di Stefano Pioli.

La squadra rossonera, infatti, oltre al grande inizio che l’ha portata a punteggio pieno in classifica, ha mostrato tantissime cose positive e innovative in campo, per cui servirà tantissima attenzione e la migliore Inter possibile. Proprio per questo, lo stesso Inzaghi, è in attesa dei rientri di tutti i giocatori dalle rispettive nazionali. Oggi è stata la volta degli italiani, mentre domani rientreranno i sudamericani Cuadrado, Sanchez e Lautaro.

Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha in mente la squadra da schierare con i rossoneri sabato pomeriggio. Infatti, dovrebbe essere confermato l’undici di partenza visto in queste prime tre giornate di campionato. In porta, ci sarà Sommer, mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Darmian, de Vrij e Bastoni, nonostante gli scalpitanti Pavard e Acerbi.

In mezzo, il quintetto sarà formato da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, con Frattesi pronto a subentrare. Mentre la coppia avanzata sarà quella composta dall’insostituibile Lautaro e da Thuram.