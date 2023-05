Inter-Milan, in tribuna due ex con tanta nostalgia. Matrix la guarderà dalla Nord

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/05/2023

Inter-Milan sarà spettacolo dentro e fuori dal campo.

Il match vale il pass per la finalissima di Champions League che si giocherà a Istanbul. Tutti vogliono esser presenti a un match che sarà comunque storico per entrambi i club. Il pienone di San Siro vale il record di incassi per il calcio italiano con oltre 12 milioni di euro che finiscono nelle casse dell’Inter. Tra gli spettatori che saranno sugli spalti ci saranno anche due calciatori che hanno fatto la storia dell’Inter recente. Inter-Milan, Materazzi è atteso tra gli ultras della Nord. In tribuna anche i nostalgici Hakimi e Perisic.

Come riporta Sky Sport sulle tribune del Meazza saranno presenti anche Achraf Hakimi e Ivan Perisic. Entrambi hanno lasciato l’Inter, il primo destinazione Paris Saint Germain e il secondo per raggiungere Conte al Tottenham, ma non hanno mai tagliato davvero con il passato.

I due esterni sui loro social personali sono sempre tra i fan più accaniti della squadra nerazzurra, al punto che spesso si è parlato di un loro possibile ritorno. In effetti entrambi non stanno esaltandosi nelle loro attuali squadre e l’amore che dimostrano nei confronti dei colori nerazzurri, ma anche di tutto l’ambiente interista, potrebbe far pensare davvero alla possibilità di riabbracciarsi in futuro. Intanto oggi saranno tra i 75 000 di San Siro per supportare la squadra di cui, è evidente, fanno ancora il tifo.