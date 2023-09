Inter Milan, assenza “pesantissima” in casa rossonera

di Redazione, pubblicato il: 12/09/2023

(Inter) Meno quattro al primo derby stagionale. Le due squadre monitorano con attenzione quanto succede a giro per il mondo con i tanti nazionali in azione. Giroud, Sanchez, Cuadrado, Kalulu hanno riportato acciacchi di varia natura che pongono punti interrogativi importanti sulla loro presenza in campo sabato prossimo.

In casa rossonera però un’assenza importantissima è stata annunciata oggi dal diretto interessato. A margine dell’Assemblea di Lega svolta a Milano il Presidente Scaroni ha fatto sapere che non sarà presente alla stracittadina. “Non andrò a vederlo, purtroppo non posso. Sarò via…”, ha commentato con evidente dispiacere.