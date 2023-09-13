Inter-Milan, arbitra un “milanese”. Ecco le scelte del designatore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/09/2023

Inter-Milan è il match di cartello del prossimo weekend.
Sabato alle ore 18 si accenderanno le luci a San Siro, su un match che per la prima volta nella storia vede entrambe le squadre appaiate al primo posto da sole.

Oggi il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha reso noti tutti gli arbitri del turno di Serie A.

Inter-Milan il fischietto sarà Sozza di Seregno. Bilancio positivo per entrambe le squadre, sempre vincenti sotto la sua direzione

Ad arbitrare il Derby della Madonnina sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. L’arbitro ha arbitrato l’Inter in tre occasioni che hanno visto sempre vincenti i nerazzurri. La prima volta fu Inter-Roma 3-1 poi le vittorie della scorsa stagione: due a uno in casa del Sassuolo e l’uno a zero casalingo contro il Napoli.
Bilancio positivo anche per quanto riguarda il Milan. Sozza ha arbitrato i rossoneri in Coppa Italia due stagioni fa. Partita che la squadra di Pioli vinse 4 a 0 contro la Lazio. Nella scorsa Serie A l’unica volta che l’arbitro di Seregno ha diretto il Milan ha visto il Diavolo vincere 2 a 1 al Meazza contro la Fiorentina.
Gli assistenti saranno Carbone e Giallattini. Il quarto uomo Guida, VAR Di Paolo e AVAR Piccinini.
Di seguito le altre designazioni:

JUVENTUS – LAZIO     Sabato 16/09 h.15.00

MARESCA

BACCINI – PAGLIARDINI

IV:      AYROLDI

VAR:     IRRATI

AVAR:       MAGGIONI

GENOA – NAPOLI     Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV:       FELICIANI

VAR:      MARINI

AVAR:        PAGANESSI

 

CAGLIARI – UDINESE       h.12.30

DOVERI

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     DI PAOLO

 

FROSINONE – SASSUOLO     h. 15.00

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV:      MASSIMI

VAR:     VALERI

AVAR:     MARINI

 

MONZA – LECCE     h. 15.00

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV:     BARONI

VAR:     SERRA

AVAR:      IRRATI

 

FIORENTINA – ATALANTA     h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV:       DI BELLO

VAR:     MARIANI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

ROMA – EMPOLI     h. 20.45

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV:     COLOMBO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       MIELE

 

SALERNITANA – TORINO     Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV:       VOLPI

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARIANI

 

H. VERONA – BOLOGNA     Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV:     PERENZONI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       MUTOGENOA – NAPOLI     Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV:       FELICIANI

VAR:      MARINI

AVAR:        PAGANESSI

 

CAGLIARI – UDINESE       h.12.30

DOVERI

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     DI PAOLO

 

FROSINONE – SASSUOLO     h. 15.00

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV:      MASSIMI

VAR:     VALERI

AVAR:     MARINI

 

MONZA – LECCE     h. 15.00

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV:     BARONI

VAR:     SERRA

AVAR:      IRRATI

 

FIORENTINA – ATALANTA     h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV:       DI BELLO

VAR:     MARIANI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

ROMA – EMPOLI     h. 20.45

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV:     COLOMBO

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       MIELE

 

SALERNITANA – TORINO     Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV:       VOLPI

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARIANI

H. VERONA – BOLOGNA     Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV:     PERENZONI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       MUTO

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