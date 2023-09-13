Inter-Milan, arbitra un “milanese”. Ecco le scelte del designatore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/09/2023
Oggi il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha reso noti tutti gli arbitri del turno di Serie A.
Inter-Milan il fischietto sarà Sozza di Seregno. Bilancio positivo per entrambe le squadre, sempre vincenti sotto la sua direzione
JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00
MARESCA
BACCINI – PAGLIARDINI
IV: AYROLDI
VAR: IRRATI
AVAR: MAGGIONI
GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45
FABBRI
BRESMES – SCARPA
IV: FELICIANI
VAR: MARINI
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – UDINESE h.12.30
DOVERI
DEI GIUDICI – DI MONTE
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI PAOLO
FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00
PRONTERA
CAPALDO – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: VALERI
AVAR: MARINI
MONZA – LECCE h. 15.00
MARINELLI
MONDIN – DI GIACINTO
IV: BARONI
VAR: SERRA
AVAR: IRRATI
FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00
PAIRETTO
IMPERIALE – DI GIOIA
IV: DI BELLO
VAR: MARIANI
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – EMPOLI h. 20.45
SACCHI
TOLFO – MASSARA
IV: COLOMBO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MIELE
SALERNITANA – TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30
GIUA
CECCONI – CIPRIANI
IV: VOLPI
VAR: PATERNA
AVAR: MARIANI
H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45
LA PENNA
DI IORIO – BARONE
IV: PERENZONI
VAR: CHIFFI
AVAR: MUTOGENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45
FABBRI
BRESMES – SCARPA
IV: FELICIANI
VAR: MARINI
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – UDINESE h.12.30
DOVERI
DEI GIUDICI – DI MONTE
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI PAOLO
FROSINONE – SASSUOLO h. 15.00
PRONTERA
CAPALDO – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: VALERI
AVAR: MARINI
MONZA – LECCE h. 15.00
MARINELLI
MONDIN – DI GIACINTO
IV: BARONI
VAR: SERRA
AVAR: IRRATI
FIORENTINA – ATALANTA h. 18.00
PAIRETTO
IMPERIALE – DI GIOIA
IV: DI BELLO
VAR: MARIANI
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – EMPOLI h. 20.45
SACCHI
TOLFO – MASSARA
IV: COLOMBO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MIELE
SALERNITANA – TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30
GIUA
CECCONI – CIPRIANI
IV: VOLPI
VAR: PATERNA
AVAR: MARIANI
H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45
LA PENNA
DI IORIO – BARONE
IV: PERENZONI
VAR: CHIFFI
AVAR: MUTO
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