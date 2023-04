Inter, meglio sperare la Champions o il quarto posto? Biasin dice la sua

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/04/2023

Inter, meglio la Champions o il quarto posto? In queste ultime settimane si sta dibattendo tra tifosi e addetti ai lavori, se per quanto riguarda la squadra nerazzurra è meglio fare all in in Europa, oppure se non sia il caso di concentrare le energie per raggiungere il quarto posto in campionato che consentirebbe di avere una cospicua cifra che farebbe comodo per il bilancio.

Proprio di questo tema, negli studi di Sportitalia, ha parlato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che ha voluto dire la sua.

Ecco le parole di Biasin: “Io a inizio stagione non avrei mai immaginato di vedere Milan e Inter in una semifinale di Champions. Gli ottavi di finale mi parevano già un trionfo. E invece sono lì, se la giocano, “vedono” Istanbul. Una godrà moltissimo, l’altra decisamente meno, ma Pioli e Inzaghi meritano ben più applausi dei pochi che si sono presi fino a questo momento. Chissà quando avremo la fortuna di ritrovare un’italiana nella semifinale del coppone. “Sì ma il quarto posto…”. Il quarto posto è importante, ma solo un ragioniere può fare a cambio con quello che Milano vivrà il 10 e 16 maggio. Brividi. E complimenti a lor signori. Io credo che presto sentiremo dire “Inter e Milan hanno fatto il record di incassi!”. È normale “con quelle due partite lì”. Ecco, magari evitiamo di esaltare i numeri che verranno, in fondo a parità di spettatori il club migliore non è quello che incassa di più”.