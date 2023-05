Inter, Marotta predica calma contro il Sassuolo. E sul futuro di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. Dopo la vittoria nel derby, la squadra nerazzurra, dovrà rituffarsi sul campionato. Prima della partita contro il Sassuolo – squadra che nelle ultime sette partite a San Siro, ha perso solo una volta – ha parlato il CEO Sport interista, Beppe Marotta. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Sulla partita: “Servono valori importanti contro una squadra insidiosa per tradizione e capacità attuali, l’aspetto mentale è importante”.

Su Inzaghi: “Siamo felici e contenti di averlo come allenatore, sta facendo un ottimo lavoro, del futuro si parlerà più avanti. Ha ancora un anno di contratto, la società e lui stesso valuteremo i programmi, credo non ci saranno problematiche. Ora viviamo il presente ricco di contenuti e affrontiamo questo esame di stasera prima della prova di martedì. Inzaghi allenatore a prescindere da come finirà la stagione? Non abbiamo mai detto il contrario, è evidente che ci sarà continuità, ha un contratto con noi. Siamo certamente felici di Inzaghi, ci sono alti e bassi nella stagione, questo è un momento contraddistinto da grandi prestazioni e risultati. C’è stato un momento dove non andavano bene e la dirigenza era più apprensiva, eravamo più vicini all’allenatore e c’era più tensione, è un gioco di squadra che va fatto in ambito sportivo”.

Su Lukaku: “Sapete che è in prestito fino al 30 giugno, poi torna al Chelsea, il padrone del destino del giocatore. Non sappiamo chi sarà il loro allenatore, chi farà i programmi. Faremo più avanti le valutazioni per valutare la cosa, ora siamo molto concentrati sul presente fatto di appuntamenti di caratura straordinaria uno dopo l’altro”.