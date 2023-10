Inter, Marotta pensa ai rinnovi: tre nomi in ballo per il nuovo contratto

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/10/2023

L’Inter continua a essere un attore chiave nel mondo dei rinnovi contrattuali all’interno del calcio. La prossima firma attesa è quella di Federico Dimarco. Le trattative sono in corso e sembra che un accordo possa essere raggiunto entro la fine dell’anno. L’esterno sinistro estenderà il suo contratto fino al 2028 con un notevole aumento salariale.

Ma l’attenzione dei dirigenti Marotta e Ausilio non si ferma qui. La performance di Denzel Dumfries è impressionante, e dato l’interesse crescente per il giocatore, l’Inter vuole assicurarsi il suo futuro. Il contratto dell’olandese scade nel giugno 2025, e quindi è sul tavolo anche la sua rinegoziazione.

Inter, tre rinnovi in vista per i nerazzurri: le novità

Dumfries attualmente guadagna circa 2,5 milioni di euro, ma l’Inter è disposta a estendere il suo contratto di un paio d’anni, dimostrando chiaramente la fiducia nel suo talento. Un altro giocatore che ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri è Henrikh Mkhitaryan, arrivato a parametro zero dalla Roma.

L’obiettivo è prolungare il suo contratto fino al 2024, magari con un’opzione per il 2025, mantenendo le stesse condizioni economiche attuali. Mkhitaryan è diventato un elemento fondamentale nel centrocampo dell’Inter. In breve, l’Inter sta lavorando diligentemente per garantire la stabilità e il successo futuro del club attraverso questi rinnovi contrattuali strategici.