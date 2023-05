Inter, Marotta parla prima del Milan: le parole sul derby. E su Inzaghi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/05/2023

Inter, Marotta parla prima del Milan. Tra pochi istanti, allo stadio San Siro, si giocherà uno dei derby più importanti e decisivi delle ultime stagioni. Inter e Milan si giocano la finale di Istanbul e lo faranno in un doppio confronto serrato. Ai microfoni di Amazon Prime Video, Beppe Marotta ha parlato dell’atmosfera e di tanto altro.

Sulla partita: “E’ motivo d’orgoglio per il calcio italiano, per Milano e per le due società. E’ un appuntamento emozionante”.

Sul cammino dei nerazzurri: “E’ stato un cammino difficile, ma il risultato è meritato. E’ stata un’annata anomala perchè abbiamo dovuto far fronte ad un Mondiale giocato a dicembre. Questa anomalia ha fatto sì che in campionato abbiamo avuto alti e bassi, ma non in Champions”.

Sul lavoro di Inzaghi: “La valutazione finale va fatta al termine della stagione. Ma ovunque abbiamo partecipato ci siamo tolti soddisfazioni. C’è un piccolo puntino nero, non solo per noi, ma anche per altre squadre, che è il campionato. Ma per il resto ci siamo tolti soddisfazioni”.