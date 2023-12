Inter, Marotta parla prima del match: le parole sulla partita. E su Zielinski…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. Quella di questa sera contro il Napoli, rappresenta un crocevia importante per Simone Inzaghi e i suoi uomini. Una vittoria, consentirebbe il controsorpasso nei confronti della Juventus che, vincendo a Monza, si è portata in vetta alla classifica.

Intanto, prima della partita, ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato del match, ma anche di molto altro. Ecco le parole di Marotta.

Sulla partita di Lisbona contro il Benfica: “È stata una tappa molto positiva, dove c’è stata la possibilità di far debuttare in Champions tanti giocatori giovani. Il pari ottenuto nel secondo tempo è una dimostrazione di forza”.

Sul Napoli tagliato fuori in caso di sconfitta: “Assolutamente no. Noi cerchiamo risultati ma anche continuità di prestazioni in questo momento”.

Su Zielinski: “So solo che è in scadenza, ma il Napoli è molto accorto per trovare un accordo a fine stagione quindi noi non siamo interpellati. Nell’ottica di monitoraggio, tutta l’area tecnica è attenta alle scadenze ma siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per intervenire immediatamente. Sicuramente è un giocatore talentuoso, ma spero anche per il Napoli che possano trovare un accordo”.