Inter, Marotta parla della sfida contro il Porto. E sui rinnovi di contratto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. La sfida contro il Porto rimane un crocevia importante della stagione nerazzurra. Tante sono le motivazioni che spingono a fare una prestazione super contro un avversario complicatissimo come la squadra di Conceicao. Ecco perchè i nerazzurri dovranno avere la massima concentrazione e preparare al meglio la sfida. Intanto, prima della gara, ha parlato l’amministratore nerazzurro, Beppe Marotta ai microfoni di Prima Video. Ecco le sue parole:

Sulla partita: “Dal punto di vista del coinvolgimento è delle motivazioni è una partita bellissima. Ripete il 2010 non è facile, ma abbiamo l’obbligo di raggiungere il massimo. Stasera avremo contro un avversario temibile”.

Sulla possibilità di avere soldi freschi con il passaggio del turno: “Il romanticismo è quello che prevale, il pensiero non va all’aspetto economico-finanziario, ma va a questi ragazzi e a questi tifosi e speriamo che possa coincidere con una prima parte per il passaggio del turno”.

Sui rinnovi: “Tutti i ragazzi in scadenza meriterebbero un rinnovo. Purtroppo in questi casi il cuore non c’entra, ma bisogna fare delle valutazioni che faremo nei prossimi mesi”.