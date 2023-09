Inter, Marotta parla ai media turchi: che rivelazione su Hakan Calhanoglu!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/09/2023

Inter, Beppe Marotta parla ai media turchi. Mentre la società ha chiuso il mercato in entrata e in uscita con il colpo Klaassen e la squadra prepara la delicatissima sfida contro la Fiorentina, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, parla ai media turchi.

L’esperto dirigente, interpellato da SportPress24, ha parlato di tanti temi, a partire dalla finale di Champions giocata proprio in Turchia nella scorsa stagione, ma anche del girone sorteggiato ieri in cui i nerazzurri hanno pescato il Benfica, il Salisburgo e la Real Sociedad.

Ma, Marotta, si è soffermato anche a parlare di un giocatore fondamentale della rosa nerazzurra, ovvero Hakan Calhanoglu, per cui in estate ci sono stati molti interessamenti, specie dall’Arabia Saudita, e su cui lo stesso Marotta ha risposto in maniera puntuale. Ecco le parole del dirigente nerazzurro.

Sulla Champions League: “Fare meglio dell’anno scorso significa vincere la Champions League. Siamo contenti di quanto fatto e siamo orgogliosi e determinati per fare un grande lavoro per i nostri tifosi”.

Sulla finale di Istanbul dell’anno scorso: “Ci ha regalato dei momenti magici. Un momento prestigioso. Cercheremo di fare bene anche quest’anno”.

Su Calhanoglu e gli interessamenti estivi per lui: “E’ un giocatore molto importante, ha avuto molte richieste, ma noi puntiamo su di lui”.