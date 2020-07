Inter, Marotta ha deciso: Sensi sarà riscattato dal Sassuolo

Stefano Sensi e l'Inter sono destinati a restare a lungo insieme, almeno questa è l'idea di Beppe Marotta. Dopo una prima parte di stagione in cui il centrocampista azzurro ha incantato tutti, i ripetuti problemi fisici hanno rallentato di molto la sua crescita, e soprattutto hanno negato ad Antonio Conte la possibilità di schierare un giocatore chiave per il suo gioco.

Ad oggi il recupero di Sensi prosegue senza intoppi, e con ogni probabilità sarà a disposizione del tecnico leccese già per la trasferta di Europa League contro il Getafe di inizio agosto. Non sembrano esserci invece dubbi sul riscatto del giocatore: Marotta rispetterà gli impegni presi con il Sassuolo, anche in virtù della sua amicizia con l'ad neroverde, Giovanni Carnevali.

Allo stesso tempo però, non è da escludere che Marotta chieda uno sconto all'ex club di Sensi, il cui riscatto al momento è fissato sui 20 milioni di euro. Che la cifra finale sia questa o meno non ci sono dubbi sul futuro del giocatore: sarà ancora Inter.