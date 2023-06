Inter, Marotta fa da capo-popolo: che parole sui tifosi. E su Inzaghi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/06/2023

Inter, Marotta parla prima della partita. Una finale contro l’avversario più forte al mondo. Un traguardo inimmaginabile quando sono stati effettuati i sorteggi e che, invece, adesso, è reale. La squadra nerazzurra si gioca la finale di Champions League contro il Manchester City. Un ostacolo che sembra insormontabile, ma i nerazzurri dovranno dare tutto per non avere nessun rimpianto.

Intanto, prima della partita, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito, ecco le parole di Marotta.

Sulla soddisfazione di essere arrivati in finale: “L’Inter ha un palmares ricco di successi, è la sesta finale della storia, arrivare qui deve essere uno dei nostri obiettivi, anche se non è facile. L’ambizione sportiva non va fraintesa con arroganza e presuntuosa, ma bisogna avere l’asticella sempre alta nello sport e questo ci ha portato fino a qui”.

Sui tifosi venuti ad Istanbul: “I tifosi sono una componente indispensabile, il vero patrimonio dei club, accompagnano i giocatori e questa fusione ci riempie di orgoglio. Sono tanti a Istanbul, si sta riempiendo di 50mila persone anche San Siro, il popolo interista è vicino ai propri beniamini”.

Sulla partita: “Il rapporto coi dirigenti del City è veramente ottimo, con tutti. Devo dire che noi abbiamo fatto di ogni necessità virtù, merito di tutta l’area tecnica che l’ha messa a disposizione di un bravo allenatore che si è consolidato ed è in continua crescita, tutto questo ha portato a essere qui da protagonisti contro una corazzata. C’è una netta sproporzione nei soldi spesi, ma nello sport non sempre conta e noi vogliamo giocarcela fino in fondo, con grande motivazione e appartenenza”.